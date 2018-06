Forza Horizon 4: Digital Foundry analizza la modalità 4K su Xbox One X

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi di Forza Horizon 4 su Xbox One X, basandosi sulla modalità 4K inclusa nella demo presente all'E3 2018 di Los Angeles. La redazione inglese è rimasta colpita dalla resa visiva del gioco.

Come spiegato nella video analisi, la demo di Los Angeles includeva soltanto la modalità 4K a 30fps per Xbox One X, rimandando a una seconda occasione la prova su strada con la modalità performance settata a 60fps. Parlando dell'impatto visivo garantito dai 4K nativi, comunque, la redazione è rimasta colpita dalla pulizia grafica e dal livello di dettaglio, nonostante per il momento sia ancora assente il supporto HDR (che arriverà nel gioco completo).

Stando alle parole di Digital Foundry, inoltre, sembra che la reattività ai comandi sia migliorata anche nella modalità a 30fps, con un input lag ridotto rispetto ai precedenti capitoli della serie. Un'altra nota di merito va riservata all'introduzione delle stagioni dinamiche, probabilmente la feature più interessante e innovativa inclusa in Forza Horizon 4: oltre a influenzare la dinamica delle gare e il modello di guida, il variare delle condizioni climatiche si manifesta anche con diversi effetti grafici di ottima fattura, a partire dalla neve e dalla pioggia, passando per l'illuminazione.

Ricordiamo che Forza Horizon 4 è atteso per il prossimo 2 ottobre in esclusiva su Xbox One e PC Windows 10.