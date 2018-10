Forza Horizon 4: disponibile la prima patch, bundle con Xbox One S in offerta su Amazon

Forza Horizon 4 esce oggi nei negozi: per festeggiare l'arrivo del gioco Amazon ha deciso di scontare il bundle Xbox One S dedicato al racing di Playground Games inoltre lo studio ha pubblicato la prima patch, ora scaricabile su tutte le piattaforme.

La day one patch di Forza Horizon 4 non aggiunge nuovi contenuti ma si limita a risolvere alcuni bug e migliorare le performance e la stabilità generale su PC, Xbox One X e Xbox One S, risolvendo in particolare problemi di stuttering, renderind e framerate, inoltre su PC è stato corretto il profilo per il volante Fanatec CSL Wheel e migliorato il force feedback per tutti i principali volanti.

Per festeggiare il lancio del gioco, Amazon.it ha deciso di scontare il bundle Xbox One S Forza Horizon 4 che include:

Xbox One S bianca da 1 Terabyte

Controller Wireless

Forza Horizon 4 Standard Edition

14 giorni di abbonamento Xbox LIVE Gold

30 giorni di abbonamento Xbox Game Pass

Il bundle costa ora 209.99 euro anzichè 299.99 euro, con un risparmio pari a 90 euro sul costo di listino. La promozione è valida solamente per un periodo limitato, se siete interessati vi consigliamo dunque di approfittarne prima che sia troppo tardi.