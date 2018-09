Forza Horizon 4: disponibili la lista ufficiale delle auto e la tracklist completa

Quando manca meno di un mese alla pubblicazione di Forza Horizon 4, Playground Games ha svelato la lista completa delle auto incluse nel gioco e la soundtrack completa, ascoltabile su Spotify.

La lista dei bolidi è piuttosto lunga e consta di ben 460 esemplari. Tra di essi ci sono tantissime vecchie conoscenze, ma non mancheranno alcune novità come la britannica 1962 Triumph Spitfire, le americane 2017 Ford M-Sport Fiesta RS e 2018 Ford Mustang GT, e il camion più veloce del mondo, il 2016 Volvo Iron Knight. A queste bisogna aggiungere le 10 automobili del Day One Car Pack, che verranno svelate nei prossimi giorni, e le Forza Edition di molti dei veicoli presenti in lista. Potete consultare la lista completa a questo indirizzo.

Gli sviluppatori hanno anche colto l'occasione per svelare la tracklist completa, che comprenderà oltre 100 tracce raccolte nelle stazioni radio Bass Arena, Block Party, Hospital, Pulse, Timeless e XS. Potete consultarla al medesimo indirizzo fornito sopra oppure (ancora meglio) ascoltarla su Spotify.

Forza Horizon 4 verrà pubblicato il 2 ottobre 2018 su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Lo stesso giorno debutterà anche nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Aaron Greenberg ha dichiarato che i preordini sono molto al di sopra delle aspettative di Microsoft e che Forza Horizon 4 si candida a diventare il capitolo di maggior successo della serie.