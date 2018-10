Forza Horizon 4 è l'episodio della serie venduto più rapidamente di sempre nel Regno Unito

Forza Horizon 4 è un successo: nel Regno Unito il gioco è diventato il titolo della serie Forza venduto più rapidamente di sempre, debuttando al terzo posto della classifica UK, preceduto solo da FIFA 19 e Assassin's Creed Odyssey.

Sul mercato retail il gioco ha superato i numeri di Forza Horizon 3 al lancio, a questi risultati si aggiunge la calorosa accoglienza riservata dagli abbonati a Xbox Game Pass, sebbene non siano stati forniti numeri precisi a riguardo.

Harvey Eagle, responsabile del brand Xbox in Inghilterra, si è detto molto soddisfatto di questo successo: "Siamo felici per l'ottima accoglienza ricevuta da Forza Horizon 4 nel Regno Unito. Il gioco è ambientato in Gran Bretagna ed è sviluppato da uno studio inglese. Forza Horizon 4 è il gioco della serie che venduto più velocemente di sempre in UK ed abbiamo notato una crescita nel numero di abbonati a Game Pass e un maggior coinvolgimento degli utenti. Forza diventa così l'IP Racing più importante e popolare non solo nel Regno Unito, ma a livello globale."

Forza Horizon 4 è ora disponibile su Xbox One, Xbox One e PC Windows, ricordiamo che il team Playground Games è stato acquistato la scorsa primavera da Microsoft insieme a Compulsion Games e Ninja Theory.