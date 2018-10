Forza Horizon 4: estremamente positivi i voti della stampa internazionale

Le maggiori testate videoludiche internazionali hanno espresso il loro giudizio su Forza Horizon 4, è arrivato dunque il momento di scoprire qual è stata l’accoglienza riservata al nuovo capitolo della serie automobilistica targata Playground Games.

Forza Horizon 4 è stato accolto calorosamente dalla critica internazionale: nel momento in cui scriviamo, la versione Xbox One presenta un Metascore pari a 92: su un totale di ben 73 recensioni, solamente 6 di queste scendono al di sotto dell’85/100. Il titolo è stato premiato con svariati perfect score e una sfilza di voti che oscillano dal 90/100 al 98/100. Fra le valutazioni più entusiastiche troviamo il 100/100 di Twinfinite, Guardian, GameSpew e Windows Central, il 96/100 di IGN, il 95/100 di Godi is a Geek, il 93/100 di Game Informer e il 90/100 di Dualshockers. L’edizione PC può invece vantare una media voto pari a 89 su un totale di 13 recensioni. Sulle pagine di Everyeye, Francesco Serino ha premiato l’ultima fatica di Playground Games con un sonoro 9.5. Vi lasciamo con un estratto dal commento finale della recensione di Forza Horizon 4: “Stratificato, immenso, ricolmo di un divertimento genuino e di intuizioni vincenti, il titolo di PlayGround Games può dirsi senza mezzi termini un capolavoro”.