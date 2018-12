Forza Horizon 4 Fortune Island: immagini e video dai TGA 2018

I ragazzi di Playground Games ci invitano a esplorare Fortune Island con le immagini e il video dei Game Awards 2018 dedicati, appunto, alla prima grande espansione della dimensione racing a mondo aperto di Forza Horizon 4.

Ambientata nelle remote lande settentrionali delle isole britanniche, Fortune Island darà agli utenti del capolavoro racing di Microsoft la possibilità di sbizzarrirsi all'interno di un parco giochi digitale di enormi dimensioni.

Le regioni che compongono questa nuova area saranno esposte a condizioni estreme e offriranno strade impervie e panorami mozzafiato illuminati dal bagliore dell'aurora boreale e da tempeste i fulmini decisamente meno pacifiche. Il tutto, ovviamente, con la robusta iniezione di contenuti aggiuntivi rappresentata dalle auto inedite, dai nuovi eventi a tempo e dalle competizioni votate al multiplayer competitivo.

L'Horizon Festival di Fortune Island aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 13 dicembre in occasione del lancio della nuova espansione di Forza Horizon 4 su PC e Xbox One. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno usufruire di uno sconto del 10% per l'acquisto del titolo base, di Fortune Island e del Bundle Espansioni che comprende questa nuova regione e un DLC non ancora annunciato che, in teoria, dovrebbe vedere la luce entro la prima metà del 2019.