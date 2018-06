Forza Horizon 4 girerà a 4K nativi su PC e Xbox One X, pubblicate le prime immagini

Microsoft ha diffuso le prime immagini di Forza Horizon 4, nuovo gioco della serie targata Playground Games (ora uno studio di proprietà della casa di Redmond) in arrivo il prossimo autunno su Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10.

"In Forza Horizon 4, le stagioni fanno la differenza. L'attesissimo seguito del grande successo del 2016, Forza Horizon 3, offre stagioni dinamiche in un mondo aperto e condiviso che cambia ogni settimana. Nella meravigliosa e storica Gran Bretagna, con spettacolare HDR e 4K nativo, una collezione di oltre 450 auto per trasformarsi in una superstar Horizon."

Forza Horizon 4 uscirà il 2 ottobre 2018 su Windows 10, Xbox One e Xbox One X, con supporto Xbox Play Anywhere, in edizione Standard, Deluxe e Ultimate, prezzi e contenuti verranno rivelati in un secondo momento.