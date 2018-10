Forza Horizon 4 Guida: dove trovare i 15 Gioielli Dimenticati

Che Forza Horizon sarebbe senza i Gioielli Dimenticati? Nel quarto capitolo ci sono ben quindici leggende dell'automobilismo mondiale, ben nascoste tra le campagne e le brughiere britanniche, che aspettano solo voi per essere rimesse a nuovo.

In Forza Horizon 4, le stagioni hanno leggermente modificato le modalità di ottenimento di questi gioielli. Quattro di queste quindici auto, infatti, possono essere trovate solamente in una specifica stagione. Mentre vi scriviamo, non conosciamo la posizione dei due gioielli esclusivi dell'inverno e della primavera, per il semplice motivo che il mondo condiviso di Forza Horizon 4 non le ha ancora ospitate.

Uno specifico Gioiello Dimenticato, la 1930 Bentley Blower, può invece essere ottenuto solamente acquistato il Castello di Bamburgh, che affaccia sulla spiaggia orientale del mondo di gioco. Facile a dirsi, molto meno a farsi: questa roccaforte costa la bellezza di 10 milioni di crediti! Le rimanenti automobili possono invece essere trovate in qualsiasi stagione.

A seguire trovate la lista con tutti i Gioielli Dimenticati conosciuti e una mappa (è in versione primaverile, ma non fa alcuna differenza) sulla quale abbiamo marcato la loro posizione. Mancano, come specificato, i due legati alla primavera e all'inverno. L'aggiorneremo non appena scopriremo la loro posizione.

1983 Audi Sport Quattro 1986 Ford Escort RS Turbo 1993 Jaguar XJ220 1961 Jaguar E-Type S1 1997 Lotus Elise GT1 1966 MG MGB GT 1965 Mini Cooper S 1998 Subaru Impreza 22B STI 1962 Triumph Spitfire 1998 TVR Cerbera Speed 12 1962 Peel P50 - Esclusivo dell'estate 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato - Esclusivo dell'autunno 1930 Bentley Blower - Ottenibile acquistando il Castello di Bamburgh ??? - Esclusivo dell'inverno ??? - Esclusivo della primavera