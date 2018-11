Forza Horizon 4: in arrivo nuove opzioni di personalizzazione e altro ancora

Playground Games ha annunciato che alle ore 19:00 di lunedì 19 novembre terrà una nuova trasmissione dedicata a Forza Horizon 4, durante la quale illustrerà le novità in arrivo nel gioco con l'Update 3, previsto entro la fine di questo mese.

Per l'occasione, ha anche fornito un assaggio di ciò che i giocatori potranno aspettarsi nelle prossime settimane. Tanto per cominciare, le quattro stagioni che si susseguiranno dopo quella attualmente in corso (la primavera), introdurranno un totale di 12 eventi stagionali, un nuovo evento mensile Rivali, quattro auto esclusive, otto veicoli per i possessori del Pass Auto e nuovi oggetti nel Forzathon Shop.

L'Update 3 sarà anche il primo a fregiarsi della dicitura Horizon Service Check, dal momento che includerà una serie di migliorie basate sul feedback fornito dai giocatori. La natura di queste ultime non è nota al momento, ne sapremo di più durante la trasmissione di lunedì.

Verranno inoltre aggiunte nuove e avanzate opzioni di verniciatura per un certo numero di automobili che permetteranno, ad esempio, di colorare determinate sezioni dei cerchioni. A proposito di questi ultimi, ne verranno aggiunti altri 41 appartenenti a 21 differenti marche. Infine, l'Update 3 segnerà il debutto della Horizon Racing Cup, che inviterà i giocatori a partecipare a 12 campionati stagionali (contro drivatar o avversari umani) che metteranno in palio fino a 3,6 milioni di crediti.

Durante la trasmissione di lunedì 19 novembre verrà inoltre dato ampio spazio a Fortune Island, prima espansione del gioco in uscita il prossimo 13 dicembre. Descritta come la più grande mai realizzata per la serie, porterà i piloti nelle remote regioni settentrionali della Gran Bretagna e introdurrà condizioni estreme come le tempeste di fulmini.