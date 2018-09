Forza Horizon 4 è in fase Gold, annunciato il DLC Best of Bond Car Pack

Playground Games ha annunciato che Forza Horizon 4 è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è ufficialmente terminato, è tutto pronto dunque per il lancio previsto per il 2 ottobre (28 settembre per i possessori della Ultimate Edition).

Per l'occasione, lo studio ha annunciato anche il primo DLC del gioco, intitolato Best of Bond Car Pack e dedicato alle auto più famose del celebre Agente 007. Nello specifico il pacchetto includerà:

1964 Aston Martin DB5

1969 Aston Martin DBS

1974 AMC Hornet X Hatchback

1977 Lotus Esprit S1

1981 Citroën 2CV6

1986 Aston Martin V8

1999 BMW Z8

2008 Aston Martin DBS

2010 Jaguar C-X75

2015 Aston Martin DB10

Il Best of Bond Car Pack sarà scaricabile gratis dai possessori di Forza Horizon 4 Ultimate Edition e potrà essere acquistato singolarmente dal 2 ottobre per tutti gli altri. Ricordiamo che la demo di Forza Horizon 4 è ora disponibile per il download su Xbox One e PC.