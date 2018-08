Forza Horizon 4 includerà una missione a tema Halo

Dopo i rumor trapelati la scorsa settimana, dalla Gamescom 2018 arriva la conferma che Forza Horizon 4 includerà un crossover con Halo. Nella fattispecie, i giocatori potranno partecipare a una side quest a bordo del Warthog, narrata con la voce di Cortana.

Se in Forza Horizon 3 era già presente una versione guidabile del Warthog, il nuovo capitolo della serie espanderà il crossover con Halo grazie a una vera e propria side quest a tema.

In Forza Horizon 4, infatti, potremo salire a bordo del Warthog (nei panni di Master Chief) per metterci alla fuga da un Pelican dei Covenant, all'interno di un tracciato ambientato nell'universo di Halo. Resta ancora da capire se questo contenuto sarà disponibile a partire dal lancio, oppure se verrà pubblicato in un secondo momento come DLC.

Ricordiamo che Forza Horizon 4 debutterà il prossimo 2 ottobre su Xbox One e Windows 10.