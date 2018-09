Forza Horizon 4: molto positivo il verdetto di Digital Foundry

Dopo l'ottima accoglienza riservata dalla stampa, Forza Horizon 4 si è reso protagonista della nuova analisi tecnica di Digital Foundry, impressionando positivamente la redazione inglese.

Digital Foundry ha messo a confronto le versioni Xbox One e Xbox One X di Forza Horizon 4, analizzando le prestazioni grafiche, la qualità visiva e il frame rate. Parlando della console standard, il gioco gira a 1080p e a 30fps fissi, mantenendo una fluidità molto stabile e un'ottima pulizia visiva grazie al filtro di antialiasing 4x MSAA.

Passando alla console premium, su Xbox One X sono disponibili due modalità grafiche differenti: una per privilegiare le prestazioni, che consente di giocare a 1080p e a 60fps con effetti grafici migliorati rispetto alla versione Xbox One standard, e una per spingere sulla qualità visiva, che invece permette di giocare a 4K e a 30fps.

La redazione inglese si è recata presso gli uffici di Playground Games per conoscere da vicino le tecnologie impiegate nello sviluppo del gioco, apprendendo che la costruzione degli scenari si è avvalsa della scansione satellitare di profondità effettuata sui terreni del Regno Unito.

Il sistema di illuminazione si avvale inoltre di un effetto di tessellation migliore, in particolare sulle superfici deformabili, mentre i riflessi di screenspace sono stati aggiunti all'utilizzo delle Cube Map per creare i riflessi nel mondo di gioco. Per l'analisi completa, vi rimandiamo al video riportato in cima alla notizia.