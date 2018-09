Forza Horizon 4: mostrato in un video gameplay il crossover con la serie di Halo

Dopo essere stato annunciato durante lo scorso mese, il crossover tra Forza Horizon 4 e la celebre serie di Halo viene quest'oggi mostrato attraverso un nuovo video gameplay tratto dal gioco automobilitico in via di sviluppo presso gli studi di Playground Games.

Grazie al nuovo episodio di Forza Monthly possiamo quindi dare uno sguardo ad un lungo video di approfondimento sul gioco, che potete trovare riportato in cima alla notizia. Una sezione particolarmente interessante del video (che trovate precisamente ad un'ora e 46 minuti dall'inizio) mette in mostra delle fasi di gameplay giocate a bordo in un Warthog nei panni di Master Chief. Il tutto viene commentato da Cortana, nel mentre è anche possibile osservare alcuni asset custom tratti dalla serie di Halo, tra cui gli Halo Shield e l'Halo Skybox.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Forza Horizon 4 sarà pubblicato da Microsoft e Playground Games su PC Windows 10 e Xbox One il 2 ottobre 2018. Da poche giorni è stata resa disponibila la lista completa dei tracciati che saranno inclusi all'interno del gioco e l'elenco delle tracce musicali che ci accompagneranno durante le nostre corse. Per tutti gli altri dettagli, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima dedicata al titolo.