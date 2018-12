Forza Horizon 4: nuova patch in arrivo in vista del lancio di Fortune Island

Il lancio della prima espansione di Fortune Island, Fortune Island, sarà accompagnato domani 13 dicembre da una corposa patch che migliorerà l'esperienza di gioco e risolverà diverse problematiche segnalate dai giocatori nelle ultime settimane.

Tanto per cominciare, verrà modificata la modalità d'invito agli eventi online. A partire da domani, quando creerete un evento multiplayer, quest'ultimo resterà aperto a tempo indefinito e non più per soli 40 secondi. In questo modo gli altri giocatori sulla mappa avranno più tempo a disposizione per accettare, mentre voi sarete liberi di decidere quando lanciarlo. Inoltre, una volta creato l'evento avrete l'opportunità di tornare in modalità Guida Libera senza essere costretti ad attendere nel menu. Nella Modalità Foto verrà fornita maggiore libertà di movimento alla fotocamera, saranno aggiunti gli effetti bokeh e verrà introdotta l'opzione per spegnere i fari o far sparire gli altri piloti, gli animali e gli spettatori.

Nel Forzathon Shop, di tanto in tanto, verranno messe in vendita le Emote, mentre nella mappa di gioco appariranno i nomi degli Eventi stagionali, così sarà più semplice identificarli. Saranno inoltre risolti due exploit: uno alla modalità Rivali, che permetteva di utilizzare auto non consentite, e un altro all'Editor di Percorsi, che consentiva ai giocatori che lo sfruttavano di guadagnare più Punti Abilità del previsto. Questi descritti sono solamente alcuni dei cambiamenti che verranno apportati, per tutti gli altri vi invitiamo a leggere il changelog completo disponibile sul sito ufficiale.

Forza Horizon 4 è disponibile all'acquisto su Xbox One e PC ed è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. L'espansione Fortune Island introdurrà una nuova area di gioco caratterizzata da terreni impervi, condizioni climatiche avverse e tempeste di fulmini, 10 nuove auto (tra cui la Lamborghini Urus 2019), 32 eventi, 25 stunt e una nuova storia Horizon, Drift 2.0. Nel periodo natalizio, invece, tutti i giocatori potranno ottenere tanti nuovi capi di vestiario a tema.