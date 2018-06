Forza Horizon 4: nuove informazioni sulla mappa, sarà incluso l'editor dei percorsi

Forza Horizon 4, uno dei protagonisti indiscussi della conferenze E3 2018 di Microsoft, è un progetto molto ambizioso e punta a fare ancora meglio del già ottimo terzo capitolo.

Il titolo includerà l'inedito e avanzatissimo sistema dellesStagioni, che a cadenza settimanale stravolgerà interamente la mappa di gioco. A tal proposito, gli sviluppatori di Playground Games hanno dichiarato d'aver scelto la Gran Bretagna per l'incredibile diversità geografica che la contraddistingue: colline verdi, formazioni rocciose, montagne innevate e molto altro ancora. Varietà che sarà valorizzata ancor di più dall'incedere delle stagioni, che si avvicenderanno a cadenza settimanale. La mappa di gioco coprirà parti del Galles, della Scozia e dell'Inghilterra. Grazie ad un sistema ereditato dalla serie Motorsport, inoltre, la temperatura dell'ambiente e dell'asfalto influenzerà l'aderenza delle gomme.

Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che per la prima volta nella serie sarà incluso del'editor dei percorsi, chiesto a gran voce dai giocatori. Grazie ad esso saranno liberi di creare il proprio percorso personalizzato all'interno della mappa di gioco. In passato era presente solo l'editor degli eventi e dei campionati, che però faceva scegliere tra percorsi predefiniti.

Cosa ve ne pare di queste novità? Forza Horizon 4 verrà pubblicato il 2 ottobre esclusivamente sulle piattaforme di casa Microsoft, ovvero Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Il titolo girerà a 4K nativo, HDR e 30fps su Xbox One X, ma includerà anche una modalità performance a 60fps.