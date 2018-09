Forza Horizon 4: il nuovo racing per Xbox e PC si mostra in oltre 30 minuti di gameplay

34 minuti di gameplay di Forza Horizon 4 registrati durante l'ultimo Press Tour a Londra organizzato da Microsoft: un nuovo giro di pista in attesa del lancio del nuovo racing di Playground Games, previsto per il 2 ottobre su Xbox One e PC.

Forza Horizon 4 offre un parco auto composto da oltre 450 veicoli, tra rombanti bolidi di serie, prototipi e auto d'epoca. Obiettivo di Playground Games è quello di rivoluzionare il genere degli Open World grazie all'introduzione del ciclo stagionale (su base settimanale) e ad una mappa sterminata.

Con queste parole il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli descrive Forza Horizon 4: "Giocatori reali, immersi in un mondo reale e in continua evoluzione. E ovviamente tutto è stato confezionato nel migliore dei modi, grazie ad una veste grafica sensazionale e ad una colonna sonora composta con cura. Sfrecciare per le luminose campagne inglesi, a bordo di un prototipo Mc Laren, sparando a tutto volume Kendrick Lamar o il Jack White di turno, senza pensare a nient’altro che alla velocità e alle gocce d’acqua sul parabrezza, è un’esperienza di quelle che non ti scordi, ed è esattamente il modo migliore per descrivervi il nuovo Forza Horizon 4. A questo punto non c’è più bisogno di aggiungere altro, sennonché non vediamo l’ora di tornare a giocarci al più presto. Per fortuna manca poco all’apertura del festival, previsto per il prossimo 2 ottobre, e intanto ripensiamo alla frase con cui ci hanno lasciato gli sviluppatori: stavolta il lancio è solo l’inizio..."