Forza Horizon 4: un nuovo trailer presenta le auto del pacchetto Best of Bond

Microsoft e Playground Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Forza Horizon 4 che mostra in azione le auto contenute nel pacchetto Best of Bond, disponibile al lancio del gioco.

Il pacchetto auto Best of Bond comprende 10 auto rese famose dalla saga di James Bond (007). Dalla Aston Martin DB5 del 1964 guidata da Sean Connery in Agente 007 - Missione Goldfinger, alla ben più recente Aston Martin DB10 del 2015, vista in Spectre con Daniel Craig. In cima potete ammirare il bellissimo trailer, che ovviamente è accompagnato dalle note del celebre tema della saga. A seguire, invece, trovate la lista completa della automobili incluse:

1964 Aston Martin DB5

1969 Aston Martin DBS

1974 AMC Hornet X Hatchback

1977 Lotus Esprit S1

1981 Citroën 2CV6

1986 Aston Martin V8

1999 BMW Z8

2008 Aston Martin DBS

2010 Jaguar C-X75

2015 Aston Martin DB10

Forza Horizon 4 verrà pubblicato il prossimo 2 ottobre su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Il pacchetto auto Best of Bond potrà essere scaricato gratuitamente da tutti gli acquirenti della Ultimate Edition. Questi ultimi potranno anche cominciare a giocare con 4 giorni d'anticipo a partire dal 28 settembre. Dal 2 ottobre il pacchetto Best of Bond verrà anche messo in vendita singolarmente ad un prezzo che non è ancora stato annunciato. Prima di lasciarvi, ricordiamo che il pre-load del gioco (62 GB) risulta già disponibile per tutti coloro che hanno effettuato il preordine.