Forza Horizon 4 è da oggi disponibile per Xbox One, Windows 10 e su Xbox Game Pass

Dopo mesi di trepidante attesa, Forza Horizon 4 è da oggi disponibile sul mercato per Xbox One, Windows 10 e scaricabile gratuitamente per tutti i possessori di un abbonamento Xbox Game Pass, il servizio che include l’accesso a più di 100 giochi.

Forza Horizon 4 è il frutto del lungo lavoro del team di Playground Games, un titolo capolavoro che rivoluziona il genere del racing game, l’ennesima prova delle straordinarie abilità sviluppate dallo studio di sviluppo dopo più di sei anni di esperienza nel settore. Con Forza Horizon 4, i giocatori potranno sperimentare le nuove stagioni dinamiche in un mondo aperto condiviso, ambientato nell’incantevole Gran Bretagna.

Forza Horizon 4 è disponibile ora per PC Windows 10 e Xbox One. Per tutte le informazioni aggiuntive sul titolo automobilistico di Playground Games, vi rimandiamo alla nostra entusiastica Recensione.