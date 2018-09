Forza Horizon 4 è ora disponibile per chi ha preordinato la Ultimate Edition

Forza Horizon 4 sarà disponibile dal 2 ottobre su Xbox One e Windows 10, ma nel frattempo chi ha preordinato la Ultimate Edition può iniziare a giocare da oggi, con quattro giorni di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale.

Forza Horizon 4: Ultimate Edition include il gioco base, il Pass auto, l'abbonamento VIP, il Pacchetto auto Formula Drift, il Pacchetto auto di lancio e due espansioni (disponibili non appena saranno pubblicate). Oltre ai contenuti bonus, questa edizione consente di giocare con quattro giorni di anticipo rispetto al 2 ottobre, data in cui il nuovo racing game arcade di Playgrund Games sarà disponibile per tutti i giocatori.

Ambientato nelle terre del Regno Unito, Forza Horizon 4 si caratterizza per una grande varietà di tracciati, una struttura di gioco ancora più articolata e un comparto tecnico in grado di definire nuovi standard per il genere di appartenenza (in questo Speciale analizziamo le prestazioni del gioco su Xbox One X). Tra le novità principali segnaliamo la presenza delle stagioni dinamiche, una feature in grado di influenza i circuiti con i vari effetti atmosferici come pioggia, neve e nebbia, costringendo i giocatori a padroneggiare diversi stili di guida in base alle condizioni climatiche.

Sapevate che Playground Games è alla ricerca di personale per la realizzazione di un nuovo Action RPG open world?