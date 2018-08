Forza Horizon 4 per PC: Playground promette ottime performance e il supporto HDR al lancio

In un'intervista concessa a PC Gamer durante la Gamescom, l'art director di Playground Games Benjamin Penrose ha avuto modo di parlare della versione PC di Forza Horizon 4, che verrà lanciata in contemporanea con l'edizione per Xbox One e Xbox One X.

Ha assicurato che il team di sviluppo sta lavorando sodo per realizzare un porting di qualità con ottime performance, migliore di quello del terzo capitolo. Questa volta i requisiti raccomandati che verranno forniti saranno basati su un'esperienza a 60fps, piuttosto che a 30fps. Ci sarà il supporto alla tecnologia HDR fin dal lancio (in Forza Horizon 3 per PC non è mai stata aggiunta) e verranno implementate opzioni grafiche che permetteranno ai giocatori in possesso di macchine molto performanti di spingersi oltre il setting Ultra. Al lancio, il porting del terzo capitolo creò diversi problemi a molti giocatori, per cui queste parole sono molto incoraggianti: Playground è intenzionata a fare di meglio.

Forza Horizon 4 si preannuncia come il titolo più ambizioso della serie, grazie all'introduzione di un mondo condiviso e delle stagioni, che ruoteranno a cadenza settimanale stravolgendo la mappa e l'esperienza per tutta la comunità di gioco. Il titolo verrà lanciato il prossimo 2 ottobre su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Lo stesso giorno verrà inserito anche in Xbox Game Pass. Alla Gamescom è stato confermato che sarà incluso un evento a tema Halo.