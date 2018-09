Forza Horizon 4: il pre-load è ora disponibile, il file di download pesa 62GB

I possessori di PC Windows 10 e Xbox One attendono con ansia il debutto di Forza Horizon 4, il nuovo titolo corsistico che sembra poter alzare ancora una volta l'asticella della qualità della serie sviluppata dai ragazzi di Playground Games, da pochi mesi divenuta a tutti gli effetti una software house first party di Microsoft.

La buona notizia per questi giocatori giunge direttamente la profilo Twitter ufficiale del gioco che, come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, annuncia che il pre-load di Forza Horizon 4 è disponibile ora su PC e Xbox One. Il file del download, come segnalato sullo store Microsoft, è di 62.92GB.

Ricordiamo che Forza Horizon 4 sarà pubblicato il 2 ottobre su PC Windows 10 e Xbox One. Il gioco è andato ufficialmente in fase Gold, con il suo sviluppo che è definitivamente terminato. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato il DLC Best of Bond Car Pack. Se voleste provare con mano il gioco in anticipo, vi segnaliamo che potete mettere in download una demo gratuita del gioco automobilistico (analizzata di recente da Digital Foundry). In attesa della recensione, vi rimandiamo all'Anteprima di Forza Horizon 4 per tutti i dettagli aggiuntivi sul nuovo gioco di Playground Games.