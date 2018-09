Forza Horizon 4: i preordini sono molto al di sopra delle aspettative di Microsoft

Con l'introduzione delle stagioni dinamiche e del mondo condiviso in Forza Horizon 4, Playground Games punta a settare nuovi standard non solo per la serie, ma anche per il genere di riferimento. A quanto pare, ciò che è stato mostrato è piaciuto davvero tanto ai giocatori, poiché i preordini sono molto al di sopra delle aspettative di Microsoft.

A rivelarlo è stato Aaron Greenberg, capo del marketing di Xbox, in un'intervista concessa a Gamesindustry.biz. I preordini stanno andando a gonfie vele e hanno superato quelli fatti registrare da Forza Horizon 3 , due anni or sono, nonostante il gioco verrà inserito anche in Xbox Game Pass fin dal lancio.

"Ci aspettiamo che Forza Horizon 4 diventi il più grande e il più venduto titolo della serie Forza. Al momento, i preordini sono al di sopra delle nostre aspettative e sono superiori a quelli che Forza Horizon 3 ottenne nello stesso periodo. Tutto ciò sta avvenendo nonostante l'uscita sia prevista anche in Game Pass, che ci permetterà di raggiungere altri utenti che mai avrebbero giocato o acquistato il titolo".

Qualcuno tra voi l'ha già prenotato? Ricordiamo che Forza Horizon 4 sarà disponibile a partire dal 2 ottobre 2018 su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Lo stesso giorno debutterà anche nel catalogo di Xbox Game Pass. Nei giorni scorsi sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati per PC.