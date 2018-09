Forza Horizon 4: i primi voti della stampa internazionale sono estremamente positivi

Il nuovo Forza Horizon 4 di Playground Games sarà disponibile dal 2 ottobre su Xbox One e Windows 10, ma nel frattempo sono disponibili le prime recensioni della stampa internazionale. A giudicare dai voti pubblicati fino a questo momento, il titolo sta ricevendo un'accoglienza estremamente positiva.

Allo stato attuale, infatti, sono già emersi nove perfect score, con testate come GameSpew, Twinfinite, Trusted Review, Windows Central e FANDOM che hanno assegnato la valutazione di 100/100. A seguire troviamo il 97/100 di Hobby Consolas, il 96/100 di IGN.com, il 95/100 di Vandal e numerosi 90/100 assegnati da USGamer, DualShockers, Hardcore Gamer, Stevivor, Destructoid e GameSpot. Il voto più basso attualmente assegnato è l'80/100 di GamesRadar, Telegraph e Attack of the Fanboy.

Se invece volete conoscere il parere di Everyeye, ricordiamo che il nostro Francesco Serino ha promosso il nuovo racing game di Playground con un 95/100 (non dimenticate di guardare la nostra Video Recensione di Forza Horizon 4). Per vedere il gioco in azione, invece, al seguente link potete gustarvi un'ora di gameplay.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Forza Horizon 4 ha totalizzato una media di 92/100 su Metacritic, con 53 recensioni all'attivo. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 2 ottobre in esclusiva per Xbox One e Windows 10.