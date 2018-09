Forza Horizon 4: pubblicato un nuovo spot pubblicitario dal gusto ironico

Microsoft ha da poco pubblicato un nuovo spot commerciale dedicato a Forza Horizon 4, nuovo episodio dell'apprezzata serie automobilistica open world sviluppata presso Playground Gams.

Il filmato, che potete trovare in cima alla notizia, è permeato, oltre che del classico stile spettacolare tipico dei trailer di Forza Horizon, anche di un divertente gusto ironico. La voce fuori campo (l'attore Maurice LaMarche) promette di portare a casa il lavoro in una singola take, ma le cose non andranno esattamente come previsto: trovandosi spaesato di fronte a diversi aspetti del gioco, si creeranno molto spesso dei fraintendimenti e delle situazioni piuttosto buffe.



Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Forza Horizon 4 sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One a partire dal 2 ottobre. Playground Games ha assicurato che il gioco risulterà visivamente spettacolare su Xbox One X. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per tutte le altre informazioni sul titolo automobilistico.