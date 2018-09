Forza Horizon 4: Q&A e Gameplay in onda oggi pomeriggio alle 14:00 su Twitch

Terzo Q&A speciale questa settimana: dopo gli appuntamenti dedicati ad Assassin's Creed Odyssey e Shadow of the Tomb Raider, oggi è la volta di Forza Horizon 4, protagonista di una trasmissione in onda su Twitch a partire dalle 14:00.

Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli risponderanno alle vostre domande sul gioco e mostreranno alcune sequenze di gameplay di Forza Horizon 4 registrate durante un recente press tour londinese. Ricordiamo che, in vista dei futuri Q&A, potete lasciare i vostri quesiti nello spazio delle news dedicato ai commenti, i quesiti più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

Si tratta di una bella occasione per scoprire tanti nuovi dettagli sul quarto episodio della serie Forza Horizon, in uscita il 2 ottobre su Xbox One, Xbox One X e PC. Vi invitiamo infine a registrarvi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle prossime trasmissioni, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire via chat con la redazione e la community.