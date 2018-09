Forza Horizon 4 e Rainbow Six Siege giocati in diretta mercoledì 26 settembre

Forza Horizon 4 e Rainbow Six Siege sono i due appuntamenti Everyeye Live in programma per oggi, mercoledì 26 settembre. Due live gameplay in compagnia rispettivamente di Francesco Serino e RNade_.

Francesco Serino sarà in diretta dalle 17:00 per mostrarci le bellezze della compagnia inglese protagonista di Forza Horizon 4 mentre in prima serata RNade_ tornerà a giocare con lo sparatutto Ubisoft per mostrarci tutte le novità di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Entrambi gli appuntamenti live andranno in onda esclusivamente su Twitch