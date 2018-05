Forza Horizon 4 sarà ambientato in Cina? Trapelano nuovi artwork

Come segnalato sul forum di ResetEra, il portale di Leading Light Design ha pubblicato una serie di nuovi artwork dedicati a Forza Horizon 4. Da questi sembrerebbe trapelare la possibile ambientazione del gioco: nel nuovo capitolo si correrà in Cina?

Leading Light Design è uno studio specializzato nella realizzazione di concept art per film, media digitali e videogiochi: come riportato da un utente di ResetEra, il sito della compagnia si è aggiornato con una serie di nuovi artwork dedicati a Forza Horizon (che potete vedere in calce alla notizia).

In una delle immagini, infatti, si può notare la presenza di una mongolfiera con il logo del franchise, per non parlare dei fuochi d'artificio sullo sfondo a evidenziare il tema del "festival" tipico della serie. Al momento non possiamo dire con certezza che questi artwork appartengono a Forza Horizon 4, ma in tal caso potrebbero dare una buona indicazione sulla location del nuovo capitolo.

A giudicare dalle architetture e dai grattacieli visibili negli scenari, sembra proprio che la nuova ambientazione potrebbe essere la Cina, con alcuni scorci che in particolar modo sembrano ricordare Shanghai. Secondi alcuni rumor emersi in precedenza, invece, il setting di Forza Horizon 4 sarebbe ambientato in Giappone o addirittura nel Regno Unito.

Dato che il gioco sarà presente all'E3 2018 di Los Angeles, comunque, per saperne di più sulla location del titolo basterà attendere l'appuntamento con la conferenza Xbox di Los Angeles.