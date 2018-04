Forza Horizon 4 sarà presentato ufficialmente all'E3 2018

In una recente intervista concessa alla testata di GameReactor.com, Fernanda Delgado, leader della divisione Xbox in Spagna e Portogallo, ha dato conferma ufficiale che Forza Horizon 4, nuovo capitolo della serie automobilistica open world curata dagli sviluppatori di Playground Games, sarà presentato in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles.

"Si sono susseguite molte speculazioni nei riguardi della location del prossimo Forza Horizon, e questo è proprio ciò di cui parleremo all'E3", sono state le inequivocabili dichiarazioni di Fernanda Delgado.

In effetti, alcuni rumor emersi nei mesi scorsi hanno potenzialmente svelato l'ambientazione di Forza Horizon 4, indicando il Giappone come la regione prescelta dagli sviluppatori. Da segnalare inoltre che il gioco ha ricevuto la valutazione da parte dell'ente di classificazione dei videogiochi in Brasile, che ne indica la data di uscita fissata entro il 2018. Staremo a vedere se le indiscrezioni troveranno conferma all'evento losangelino che si terrà il prossimo mese di giugno.

La stessa Playground Games è stata al centro di voci di corridoio che vedono il suo nome accostato a quello della serie RPG di Fable, che potrebbe quindi tornare con un nuovo capitolo sviluppato dalla software house britannica. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti, vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi eventuali risvolti sull'argomento.