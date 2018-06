Forza Horizon 4 sfreccia nella Video Anteprima E3 2018

Dopo il reveal ospitato durante la conferenza Xbox E3 2018, Forza Horizon 4 si è presentato in ottima forma mostrando le nuove feature promesse da Playground Games. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

Forza Horizon 4 sembra essere la quintessenza del racing game arcade, e si permette anche di introdurre una novità che potrebbe rivoluzionare l’intero genere degli open world: stiamo parlando delle stagioni dinamiche, una feature che avrà un impatto notevole sui circuiti e sull'esperienza di guida stessa, amplificando quindi il concetto di meteo dinamico.

Considerando che il nuovo capitolo poteva limitarsi a introdurre una nuova, immensa area esplorabile, poggiandosi sulle ottime basi della serie, le premesse di Forza Horizon 4 sono senza dubbio notevoli. Ricordiamo che l'appuntamento con il gioco è fissato per il prossimo 2 ottobre su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10: vi lasciamo alla visione della nostra Video Anteprima.