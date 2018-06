Forza Horizon 4 si mostra a 4K su Xbox One X in 10 minuti di gameplay

Forza Horizon 4 sfreccia a tutta velocità su Xbox One X, mostrandosi in tutta la potenza dei suoi 4K nativi a 60fps fissi. Vediamo il nuovo racing game di Playground Games in azione sulla console premium di Microsoft, grazie al video gameplay riportato in cima alla notizia.

Come confermato da Microsoft durante l'E3 2018 di Los Angeles, Forza Horizon 4 girerà alla risoluzione 4K nativa su Xbox One X e PC, permettendo agli utenti Personal Computer e ai possessori della console premium di giocare con il massimo della fedeltà grafica e della fluidità. Il nuovo racing game di Playground Games punta a rinnovare la formula di gioco con l'introduzione di una feature rivoluzionaria: stiamo parlando delle stagioni dinamiche, con l'alternanza di autunno, inverno, estate e primavera ad avere un impatto sul circuito e sull'esperienza di guida stessa.

Nell'attesa che Forza Horizon 4 debutti su Xbox One e PC Windows 10 il prossimo 2 ottobre, potete guardare la nostra nuova Video Anteprima del gioco.