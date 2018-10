Attraverso le pagine di Xbox Wire, Microsoft e Playground Games hanno orgogliosamente annunciato che Forza Horizon 4 ha superato i 2 milioni di giocatori in una sola settimana di disponibilità sul mercato.

Nel dato sono inclusi anche gli utenti che hanno scaricato il gioco grazie alla sottoscrizione ad Xbox Game Pass. Forza Horizon 4 è diventato il gioco esclusivo Xbox One con il miglior punteggio su Metacritic (pari a 92), ha fatto registrare il miglior debutto in assoluto per la serie nel Regno Unito e ha contribuito in maniera decisiva a rendere il franchise di Forza il più venduto di questa generazione in ambito racing.

In aggiunta a ciò, Microsoft ha anche svelato altre statistiche. Da quando è stato lanciato, sono state visionate oltre 4,6 milioni di ore di gioco su servizi streaming come Mixer, Twitch, YouTube e Facebook. I giocatori hanno percorso più di 822,7 milioni di miglia, ovvero più di 1,3 miliardi di chilometri, e comprato 4,1 milioni di case e 74,4 milioni di automobili.

Ricordiamo che Forza Horizon 4 è disponibile all'acquisto su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Se avete appena cominciato a giocare, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate una guida sul funzionamento del sistema di progressione, della maestria dell'auto e dei gioielli dimenticati.