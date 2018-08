Forza Horizon 4: svelati i requisiti minimi e consigliati della versione PC

Microsoft e Playground Games hanno pubblicato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di Forza Horizon 4, permettendoci di conoscerli in anticipo prima dell'uscita del gioco fissata per il prossimo 2 ottobre.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 versione 15063.0 o successiva

Architettura: x64 richiesto

DirectX: API DirectX 12, livello funzionalità hardware 11

Memoria : 8 GB

Memoria Video: 2 GB

Processore: Intel i3-4170 o Intel i5 750 @ 2.67 GHz

Grafica: NVidia 650Ti o NVidia GT 740 o AMD R7 250x

Requisiti Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 versione 15063.0 o successiva

Architettura: x64 richiesto

DirectX: API DirectX 12, livello funzionalità hardware 11

Memoria : 12 GB

Memoria Video: 4 GB

Processore: Intel i7-3820 @ 3.6 Ghz

Grafica: NVidia GTX 970 o NVidia GTX 1060 3GB o AMD 290x o AMD RX 470

Come annunciato da Playground Games, soddisfacendo i requisiti consigliati saremo in grado di giocare a 60fps, con la promessa di performance superiori rispetto al capitolo precedente della serie. Ricordiamo inoltre che la versione PC di Forza Horizon 4 supporterà i 4K e l'HDR a partire da lancio fissato per il 2 ottobre su Xbox One e Windows 10.

Per saperne di più sul titolo potete leggere la nostra Anteprima di Forza Horizon 4.