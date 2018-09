Forza Horizon 4: svelato il piano dei contenuti gratuiti post-lancio

Nel corso della puntata di Inside Xbox andata in onda ieri sera, Microsoft e Playground Games hanno illustrato nel dettaglio il piano di pubblicazione dei contenuti post-lancio di Forza Horizon 4.

La prima settimana del gioco, che per tutti gli acquirenti della Ultimate Edition partirà venerdì 28 settembre, sarà caratterizzata dalla stagione estiva. I giocatori potranno aspettarsi cinque eventi stagionali, sette sfide Forzathon giornaliere, una settimanale, tanti oggetti acquistabili nel Negozio Forzathon e un'auto esclusiva, la Ferrari 812. I possessori del Pass Auto otterranno l'accesso immediato anche alla Koenigsegg Agera RS 2017 e alla Triumph TR3B 1962.

Le stagioni si avvicenderanno ogni giovedì alle ore 16:30. In autunno, inverno e primavera i giocatori potranno aspettarsi lo stesso quantitativo di contenuti. Le auto esclusive per ogni stagione saranno, nell'ordine, Porsche 911 GT3 RS '19, Chevrolet ZR2 e Honda Civic '18.

Al termine del primo anno in-game, il 25 ottobre, verrà pubblicato l'Update 2, che darà il via ad un nuovo ciclo stagionale e introdurrà il tanto atteso Editor dei percorsi (novità assoluta per la serie), una nuova Storia Horizon (nel gioco base ce ne sono già quattro) e l'evento di Halloween con clacson e vestiti a tema. In galleria trovate due immagini riepilogative che forniscono una panoramica di tutto ciò che arriverà nei prossimi due mesi.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile all'acquisto per tutti i giocatori dal 2 ottobre su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere la Recensione di Forza Horizon 4 a cura di Francesco Serino, che lo ha premiato con un eccezionale 9,5: "Stratificato, immenso, ricolmo di un divertimento genuino e di intuizioni vincenti, il titolo di PlayGround Games può dirsi senza mezzi termini un capolavoro".