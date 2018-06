Forza Horizon 4 svelato ufficialmente con un trailer, uscirà a ottobre

Durante la conferenza di Microsoft che si sta svolgendo mentre vi scriviamo, la casa di Redmond ha ufficialmente svelato Forza Horizon 4 con uno spettacolare trailer.

Questo nuovo capitolo della serie open world si spinge ancora oltre proponendo i 60fps e un mondo online condiviso da tutta la community. Le stagioni sono dinamiche e i cambiamenti interessano l'intero universo di gioco e tutti i giocatori. Forza Horizon 4 includerà oltre 450 auto e sarà ambientato in Gran Bretagna.

Uscirà il 2 ottobre 2018 su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Anch'esso, come tutte le esclusive di Microsoft, sarà disponibile in Xbox Game Pass fin dal giorno di debutto.