Forza Horizon 4: tornano le Mitsubishi, rimosso il ballo de Il Principe di Bel-Air

Quest'oggi Microsoft e Playground Games hanno pubblicato l'aggiornamento Series 5 per Forza Horizon 4, che ha introdotto un bel po' di novità.

Tanto per cominciare, ha aggiunto la tanto richiesta modalità multigiocatore Gara per tutti, che va ad affiancarsi alla già presente Avventura a squadre. Grazie ad essa, i piloti possono finalmente gareggiare per conto proprio. Gara per tutti può essere trovata nella sezione Avventura Online, ed è disponibile sia in modalità veloce che in quella classificata. Per l'occasione, ha fatto il suo debutto anche una nuova Storia Horizon, chiamata Isha’s Taxis. Esattamente come le altre storie già presenti nel gioco, include dieci missioni. Questa volta, tra le vetture protagoniste figurano il taxi classico Austin FX4 e la Cadillac TXS Limousine.

L'aggiornamento Series 5 segna inoltre il ritorno delle Mitsubishi, grandi assenti al lancio di Forza Horizon 4. I giocatori possono aggiungere al loro garage ben 7 auto del celebre produttore nipponico grazie al Mitsubishi Car Pack, gratuito per tutti:

1992 Mitsubishi Galant VR4

1995 Mitsubishi Eclipse GSX

1997 Mitsubishi GTO

1999 Mitsubishi Lancer Evo VI GSR

2004 Mitsubishi Lancer Evo VII MR

2006 Mitsubishi Lancer Evo IX MR

2008 Mitsubishi Lancer Evo X GSR

Oltre ad aver applicato alcune correzioni volte al miglioramento dell'esperienza di gioco e alla risoluzione dei bug, Playground Games ha rimosso due emote, Floss e Carlton. La prima era ispirata al ballo di Backpack Kid, mentre la seconda a quello del celebre Carlton, uno dei protagonisti della sit-com Willy, il Principe di Bel-Air. Nonostante non abbia fornito maggiori informazioni, è molto probabile che lo studio inglese abbia optato per la loro rimozione per proteggersi da eventuali azioni legali da parte dei rispettivi ideatori. In tempi recenti, sia Backpack Kid che Alfonso Ribeiro (l'interprete di Carlton) hanno fatto causa ad Epic Games per averle utilizzate in Fortnite.