Forza Horizon 4: un'ora di gameplay in compagnia di Francesco Serino

Il nostro Francesco Serino ha giocato in diretta con Forza Horizon 4, il nuovo racing game di Playground Games in arrivo il 2 ottobre su Xbox One e Windows 10. In cima alla notizia trovate la replica del live gameplay andato in onda sul nostro canale Twitch.

Tra le novità principali di Forza Horizon 4 troviamo le stagioni dinamiche, una feature che renderà ancora più imprevedibili le gare e le competizioni presenti nel gioco. Le diverse condizioni atmosferiche (come la pioggia e la neve) avranno un diretto impatto sui circuiti, influenzando il nostro stile di guida e il nostro approccio alla corsa.

Durante la nuova sessione di live gameplay ospitata sul nostro canale Twitch, Francesco Serino si è messo alla prova con Forza Horizon 4 e con le varie modalità disponibili, mostrandoci un assaggio di quello che il gioco completo sarà in grado di offrirci. In cima alla notizia potete gustarvi la replica della trasmissione, dando uno sguardo più approfondito al nuovo racing game di Playground Games in uscita il 2 ottobre su Xbox One e Windows.

