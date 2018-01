Forza Horizon 4 valutato in Brasile, uscita prevista nel 2018?

è comparso nel database dell'ente brasiliano che si occupa di valutare i videogiochi in vendita nel paese. Secondo quanto riportato nella scheda prodotto, il gioco uscirà nel corso del 2018.

La classificazione non svela ulteriori dettagli, il publisher indicato è Microsoft Game Studios mentre le piattaforme di destinazione Xbox One, Xbox One X e PC Windows, il nome degli sviluppatori invece non compare, come accade spesso per questo genere di valutazioni.

Il 2018 sembra quindi essere l'anno di Forza Horizon 4, secondo alcuni leak precedenti il gioco sarà ambientato in Giappone e uscirà a settembre, all'inizio della stagione autunnale. Il reveal sarebbe previsto per la prima metà dell'anno, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.