Forza Horizon 4: Video Anteprima e Domande e Risposte sulla nuova esclusiva Microsoft

In arrivo il prossimo 2 ottobre in esclusiva per i sistemi Microsoft, Forza Horizon 4 sembra intenzionato a cambiare per sempre il panorama dei racing game open world...

La nuova opera del team Playground Games introduce infatti le stagioni dinamiche, una feature potenzialmente rivoluzionaria, in grado di modificare in modo radicale sia il level design sia il gameplay. Invitati in Inghilterra per provare con mano la produzione, ci siamo trovati dinanzi ad un titolo davvero meraviglioso, destinato probabilmente a diventare il nuovo metro di paragone per il genere di riferimento.

In apertura trovate la Video Anteprima di Forza Horizon 4 mentre in calce alla notizia potete vedere la replica della sessione di Q&A andata in onda su Twitch mercoledì 12 settembre, con protagonisti Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli impegnati a rispondere a tutte le domande sul gioco.