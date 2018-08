Forza Horizon 4: il video gameplay della Gamescom si focalizza su multiplayer e open world

Durante la puntata speciale di Inside Xbox andata in onda alla Gamescom, Ralph Fulton di Playground Games ha presentato un nuovo video gameplay di Forza Horizon 4. Il filmato si è focalizzato in particolare sul multiplayer, che è stato rivisitato, l'open world e l'esperienza condivisa dai giocatori. Potete visionarlo in cima a questa notizia.

Tra le nuove modalità multigiocatore figura Team Adventure, una rivisitazione dell'Avventura Online presente nei precedenti capitoli. Stando allo sviluppatore, questa volta verrà ricompensata maggiormente l'abilità dei giocatori e verrà valorizzato il gioco di squadra. I team dovranno giocare bene per ottenere abbastanza punti e battere gli avversari. Sarà anche possibile mandare brevi messaggi di chat ai compagni che non usano il party vocale.

Sarà inclusa anche una modalità Sopravvivenza, dove i giocatori dovranno evitare gli avversari infetti. Potranno, inoltre, curare i propri compagni di squadra guidando al loro fianco per un tempo sufficiente.

Per l'occasione, Microsoft ha anche annunciato due nuovi bundle. Uno comprendente Xbox One S 1TB, Forza Horizon 4, 2 settimane di Xbox Live Gold e 1 mese di Xbox Game Pass a 299 dollari. L'altro con Xbox One X, Forza Horizon 4, 2 settimane di Xbox Live Gold, 1 mese di Xbox Game Pass e anche Forza Motorsport 7. Entrambi verranno lanciati il 2 ottobre, giorno in cui Forza Horizon 4 debutterà su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. In un evento pre-fiera, è stato confermato che sarà incluso un evento ispirato ad Halo, esattamente come accaduto in Forza Horizon 3.