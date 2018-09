Forza Horizon 4: Video Recensione della nuova esclusiva di Microsoft

Manca ancora qualche giorno all'uscita di Forza Horizon 4, ma il nostro Francesco Serino ha già trascorso numerose ore sfrecciando per le campagne inglesi della nuova esclusiva di casa Microsoft.

Il racing game di Playground Games, molto semplicemente, non ha eguali. Fluido e galvanizzante, morbido ed ossessivo, trascina i giocatori in una corsa che non finisce mai. Il team inglese si è davvero superato, e il suo titolo si distingue da tutti i colleghi grazie ad una grafica superlativa, un feeling alla guida unico e un sistema di stagioni dinamiche che spinge il genere verso nuove conquiste. Stratificato, immenso, ricolmo di un divertimento genuino e di intuizioni vincenti, il titolo di Playground Games può dirsi senza mezzi termini un capolavoro.

Se volete saperne di più, vi invitiamo caldamente a guardare la Video Recensione allegata in apertura di notizia oppure a leggere l'entusiastica recensione di Forza Horizon 4 a cura del nostro Francesco Serino, che lo ha premiato con un eccezionale 9,5. L'uscita su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10 è fissata per il 2 ottobre, ma gli acquirenti della Ultimate Edition potranno cominciare a giocare con quattro giorni d'anticipo, a partire da venerdì 28 settembre.