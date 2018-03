Forza Horizon: Digital Foundry soddisfatta dal supporto 4K per Xbox One X

ha messo alla prova il supporto 4K perdel primo capitolo di Forza Horizon , rimanendo piacevolmente impressionata dal grado di pulizia raggiungibile nel comparto grafico del gioco.

Tanto per cominciare, adesso il primo capitolo di Forza Horizon può girare su Xbox One X a 4K nativi, incrementando di nove volte la risoluzione originale supportata su Xbox 360 (1280x720). Parlando in termini di pulizia visiva, il gioco mantiene l'anti-aliasing FXAA con l'aggiunta di un MSAA 4X, restituendo immagini particolarmente nitide e definite, miglioramenti che si possono notare a vista d'occhio nei dettagli di bordo pista come il fogliame.

Passando al frame rate, invece, la modalità performance si limita semplicemente a mantenere i 30fps fissi in qualsiasi situazione: dal momento che il gioco riusciva a centrare questo obiettivo di suo, tuttavia, in questo caso la performance mode risulta alquanto superflua. Consigliabile, dunque, optare per la modalità grafica a tutto beneficio della risoluzione e dei dettagli (nel caso possediate una TV 1080p, inoltre, i benefici del supersampling saranno molto apprezzabili).

Ricordiamo che tra i nuovi titoli Xbox 360 supportati su Xbox One X sono arrivati anche Crackdown e The Witcher 2.