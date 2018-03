Forza Motorsport 7: arriva il Car Pack di marzo, disponibili 7 nuove auto

hanno quest'oggi annunciato l'immediata disponibilità del Car Pack di marzo che andrà ad arricchire ulteriormente il già vasto parco auto presente in, ultimo esponente della serie automobilistica disponibile su PC e Xbox One.

Di seguito, vi riportiamo la lista delle auto introdotte con il Car Pack di marzo:





1932 Alfa Romeo 8C 2300 Spider

1983 Jaguar #44 XJR-5

1988 Nissan #33 Bob Sharp Racing 300ZX

1977 Brabham #8 Motor Racing Developments BT45B

2017 Lincoln Continental

2017 Chevrolet Colorado ZR2, and the 2017 Volvo XC90 R-Design

Il titolo riceve inoltre un nuovo update gratuito che va ad aggiungere alcune migliorie alla modalità Spettatore: d'ora in poi, chi assisterà alle gare altrui, disporrà del "Ticket dello Spettatore", tramite cui potrà consultare qualunque tipo di informazione tecnica sull'andamento della gara, come la distanza fra un'auto e l'altra, i giri veloci e così via. Il nuovo schermo Telemetria (da attivare manualmente tra le opzioni) servirà inoltre a rivelare allo spettatore lo stato dell'auto presa in esame, analizzandone le sospensioni, la frizione, i danni ecc ecc.

Forza Motorsport 7 è disponibile su PC e Xbox One. Rispettivamente in cima e in calce all'articolo trovate un trailer e una galleria di immagini per il Car Pack di marzo.