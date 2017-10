Forza Motorsport 7: i bonus del pacchetto VIP sono ora permanenti

Con la patch pubblicata nei giorni scorsi,hanno finalmente risolto uno degli aspetti dipiù criticati dai giocatori, ovvero il

Come già accaduto in passato, anche il settimo capitolo della serie è arricchito dalla presenza di un Pacchetto VIP, acquistabile singolarmente a 19,99 euro ed incluso nella Ultimate Edition del gioco. Oltre a mettere a disposizione auto ed attrezzature da pilota esclusive, fornisce anche un bonus che raddoppia i crediti ottenibili a fine corsa. A questo giro, tuttavia, il bonus era utilizzabile solo per un numero limitato di volte.

Comprensibilmente, i giocatori che hanno deciso di investire nel pacchetto sono rimasti molto delusi, e le lamentele non sono mancate. Per fortuna, Turn 10 le ha ascoltate, e con l'ultima patch ha reso il bonus permanente. Il team ha anche colto l'occasione per risolvere altri problemi legati alla membership, come quello che impediva alle auto VIP di essere utilizzate online. Sono stati anche sistemati i problemi di memory leak che provocavano la chiusura inaspettata dell'applicazione e i crash della versione PC.

Forza Motorsport 7 è disponibile esclusivamente su Xbox One e supporterà pienamente la nuova console di Microsoft, Xbox One X, che debutterà in tutto il mondo il 7 novembre 2017.