Un giocatore francese ha trasformato la suada 400.000 euro in un controller per. Con proiettore e una lunga serie di collegamenti, POG è riuscito a proiettare il gioco sul muro del suo garage e ad utilizzare l'auto al posto del joypad.

Il progetto ha richiesto alcune ore di lavoro ma sembra aver dato i suoi frutti, in quanto l'autore è riuscito a giocare senza problemi, utilizzando il volante della Lamborghini come un vero e proprio controller. Non ci credete? In questo caso vi invitiamo a guardare il video pubblicato in calce alla notizia.