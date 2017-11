Forza Motorsport 7: in arrivo le tute dei piloti ispirate a Gears of War

I fan di due delle principali esclusive diavranno di che gioire: instanno per arrivare le tute dei piloti dedicate a

I due completi sono ispirati a quelli indossati da JD e Kat nel quarto capitolo della saga uscito l'anno scorso, mentre i caschi ricalcano il modello di quelli in dotazione ai soldati COG. Potete farvene un'idea guardando l'immagine in calce alla notizia: come vi sembrano?

Purtroppo, i due costumi non saranno accessibili a tutti quanti. Potranno scaricarli solamente i giocatori di Forza Motorsport 7 che hanno giocato anche a Gears of War 4 prima del 31 ottobre 2017. Gli utenti in possesso di entrambi i requisiti riceveranno un codice speciale per il download tramite un messaggio su Xbox Live a partire dal 20 novembre. Microsoft ha inoltre specificato che potrebbero volerci fino a due settimane per l'invio di tutti i codici, per cui non preoccupatevi in caso di ritardo.

Forza Motorsport 7 e Gears of War 4 sono disponibili esclusivamente per Xbox One e PC Windows 10. Entrambi offrono pieno supporto alla nuova e potente Xbox One X, e si trovano attualmente in sconto su Xbox Live nell'ambito della promozione dedicata al Black Friday.