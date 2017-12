Dopo aver annunciato le tute da pilota ispirate afa sapere che dal 15 dicembre sarà possibile scaricare anche gli outfit dedicati alla serie

Halo Driver Gear Set sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno giocato Halo 5 Guardians, Halo The Master Chief Collection o Halo Wars 2 prima del 30 novembre, in questo caso gli interessati riceveranno un codice per scaricare il DLC dal 15 dicembre.

Forza Motorsport 7 è attualmente disponibile su Windows, Xbox One e Xbox One X, le tute di Halo saranno scaricabili su tutte le piattaforme.