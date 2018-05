Forza Motorsport 7: nuova modalità Drag Race, miglioramenti all'online e altro in arrivo

La comunità Xbox è ansiosa di scoprire nuovi dettagli sul già annunciato Forza Horizon 4, ma Microsoft non si è certo dimenticata del più recente capitolo della serie, appartenente all'altro filone. Parliamo di Forza Motorsport 7, che è stato uno dei protagonisti della nuova puntata di Inside Xbox andata in onda ieri sera.

Per l'occasione, è intervenuto il community manager della serie Brian Ekberg, che ha parlato delle tante novità in arrivo nella prossima patch. Tanto per cominciare, ha dichiarato che il team ha lavorato duramente per perfezionare i limiti del tracciato. Gli sviluppatori li hanno totalmente ridefiniti a mano, per consentire ai giocatori di capire al meglio, in ogni occasione, l'esatto momento in cui l'auto perde aderenza quando mette le ruote oltre i limiti della carreggiata.

Ha poi anticipato l'introduzione del Forza Race Regulations, un nuovo sistema che diverrà attivo online al fine di rendere le gare più corrette ed eque. È ancora in sviluppo e verrà pubblicato in differenti fasi. Il suo obiettivo è quello di spiegare ai giocatori cosa possono e cosa non possono fare durante le gare online, in modo da migliorare le loro abilità. "Vogliamo rendere tutti i giocatori di Forza Motorsport dei piloti migliori", ha dichiarato il team. Maggiori dettagli verranno forniti prossimamente.

Dopodiché, è stata mostrata la nuova modalità sperimentale Drag Race. Propone gare 1 contro 1 su tracciati in linea retta, con un nuovo semaforo "ad albero di Natale", la possibilità di far fumare le gomme alla partenza e statistiche uniche associate.

Ekberg ha poi promesso l'arrivo di tante auto gratuite nei prossimi mesi, non solo per i possessori del Pass Auto, che riceveranno due nuovi pacchetti, ma anche per tutti gli altri giocatori. Il debutto della 2018 Honda Civic Type R del mese scorso, infatti, è stato accolto con entusiasmo, e l'intenzione è quella di proseguire su questa strada. Dal mese prossimo, inoltre, l'Hoonigan Car Pack diverrà acquistabile da tutti. Prima era esclusivo per i giocatori che avevano effettuato il preordine.

Cosa ve ne pare di tutte queste novità? Potete vedere il segmento di Inside Xbox dedicato a Forza Motorsport 7 nel video condiviso in cima alla notizia. Vi ricordiamo che il titolo di Turn 10 è disponibile su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10.