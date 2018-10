Forza Motorsport 7 verrà riscritto dalle basi: modifiche a fisica, aderenza e collisioni

Nell'ultimo episodio di Forza Monthly, Turn 10 ha annunciato di essere al lavoro per migliorare in maniera considerevole Forza Motorsport 7. Il titolo venne accolto positivamente dalla critica, ma alcuni aspetti non hanno mai convinto la community.

Per questo motivo, Chris Esaki (che ha ottenuto la carica di direttore creativo dopo il lancio del gioco) ha dichiarato che il processo di miglioramento partirà dalle basi. Alcune componenti fondamentali della produzione come la fisica, il sistema che regola l'aderenza delle vetture e la gestione delle collisioni verranno riscritte. Il processo coinvolgerà anche il miglioramento del supporto del force feedback per i volanti e la componente multiplayer, che riceverà un sistema basato sulle valutazioni dei giocatori.

Le tempistiche non sono ancora del tutto chiare. Sappiamo solo che le modifiche al multiplayer dovrebbero arrivare in circa uno-due mesi. A novembre debutterà invece il nuovo negozio di gioco che rimpiazzerà definitivamente le casse premio, un sistema che non è mai stato davvero apprezzato dai giocatori.

Il team della serie Motorsport sembra aver preso molto a cuore la questione ed è seriamente intenzionato a migliorare il settimo capitolo, piuttosto che investire le proprie risorse in un nuovo progetto. È stato già confermato tempo addietro che Forza Motorsport 8 non è in via di sviluppo e non uscirà nel 2019. I cugini di Playground Games, intanto, sono arrivati sul mercato pochi giorni fa con Forza Horizon 4, un capitolo che sta mettendo d'accordo critica e pubblico. Nella sua recensione di Forza Horizon 4, il nostro Francesco Serino lo ha definito "senza mezzi termini un capolavoro".