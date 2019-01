Forza Motorsport 8 sarà pubblicato su Xbox Scarlett?

Tutte le maggiori compagnie videoludiche hanno ormai incominciato a guardare con la coda dell'occhio alla prossima generazione di console. Secondo le previsioni più accreditate, del resto, PlayStation 5 e Xbox Scarlett dovrebbero essere annunciate nel corso di quest'anno e lanciate sul mercato nel 2020.

Stando a quanto apprendiamo da un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Turn 10, sembrerebbe che anche la serie di Forza Motorsport si stia già affacciando sulla next-gen.

"Microsoft Turn 10 Studios, creatori dell'acclamato franchise di Forza Motorsport, è in cerca di uno sviluppatore esperto di linguaggio C++ che possa aiutare nella realizzazione dei titoli di Forza Motorsport di prossima generazione".

Leggendo le parole dell'annuncio, risulta abbastanza chiaro come Microsoft e Turn 10 stiano pensando di lanciare Forza Motorsport 8 su Xbox Scarlett, così come è conosciuta attualemente la console di nuova generazione del colosso di Redmond. Non è però da escludere che possa trattarsi di un titolo cross-gen, e che sia quindi previsto anche per le piattaforme della famiglia di Xbox One. Attenendoci a quanto rivelato dall'annuncio, possiamo inoltre proiettare il lancio del gioco non prima del 2020 (prendendo per esatte le previsioni riguardanti Xbox Scarlett), con la conseguente sospensione dell'alternanza annuale fra le serie Motorsport e Horizon.