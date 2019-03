Forza Motorsport 8: lo sviluppo entra nel vivo e coinvolgerà la community

Nel corso dell'ultimo podcast Forza Monthly dedicato alla serie di Forza Motorsport, il direttore creativo di Turn 10 Dan Greenawalt ha confermato che lo sviluppo del nuovo capitolo della simulazione automobilistica di Microsoft è entrato ufficialmente nel vivo. Ma non è tutto.

Nel ringraziare tutti gli appassionati che hanno contribuito al successo di questa serie, l'alto dirigente della software house di Redmond ha infatti spiegato che "la grande novità è che stiamo spostando il grosso della nostra forza lavoro su questo nuovo progetto, e stavolta lo realizzeremo in un modo nuovo. Vogliamo ascoltare ciascun membro del team di sviluppo e aprire canali di comunicazione con i fan, dando loro la possibilità di andare su Discord, di far sentire la propria voce e di essere coinvolti nello sviluppo del titolo entrando a far parte del processo creativo assieme a noi. Insieme, modelleremo il futuro dell'intrattenimento automobilistico".

In merito al nuovo approccio di sviluppo adottato da Turn 10 per plasmare la dimensione racing di Forza Motorsport 8, Greenawalt ha approfondito l'argomento specificando che "in passato, la fase concettuale è avvenuta in maniera 'sotterranea', lavorando su noi stessi e con i nostri partner di sviluppo. Stavolta lo faremo in modo diverso, perchè vogliamo farlo in pubblico, con i nostri fan. Tutto ciò significherà pubblicare versioni in Early Access? Non lo so. E il punto è proprio questo: non so cosa succederà".

Secondo quanto descritto dal boss di Turn 10, quindi, il nuovo modello di sviluppo adottato per dare forma a Forza Motorsport 8 su Xbox Scarlett potrebbe spingerli a pubblicare delle versioni in Accesso Anticipato che consentano agli utenti della community di "accompagnare creativamente" il titolo fornendo agli autori dei suggerimenti e delle indicazioni sulle modifiche da operare di volta in volta, in maniera non troppo dissimile da quanto sperimentato dagli studi Slightly Mad con il primo atto della serie di Project CARS.